Memur emeklilerinden sonra sıra Bağ-Kur’lularda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının ödenmeye başlandığını, Bağ- Kur emeklilerinin farklarının ise 25 ila 28 Ocak arasında hesaplarında olacağını söyledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerine aylık farklarının dün ödenmeye başlandığını, SSK emeklilerine 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak arasında ödeneceğini bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilere yeni yılla birlikte oluşan aylık farklarını ödemeye başladıklarını belirterek, "Emekli Sandığı (memur) emeklilerimizin aylık farklarını ödemeye başladık. 4a (SSK) emeklilerine farklarını 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeyeceğiz. Bu kapsamda, 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş maaş farkı yatırılacak." ifadelerini kullandı. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."



EK ÖDEMEYLE AİLE PARALARI DA ARTTI

OCAK ayı ile birlikte yaklaşık 12,5 emekli ile 3 milyona yakın memur zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranı olan 6.49 oranında maaş artışı yapılırken, memurlar ve Emekli Sandığı mensubu emeklilerin hesaplarına ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 1.49'luk enflasyon farkı da yatırıldı. Maaşlar arttığı için emeklilere ödenen yüzde 4 oranındaki ek ödeme ile memurlara ödenen aile paraları da yükseldi.



BAĞ-KUR ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis no son rakamı Ödeme tarihi

9, 7, 5............ 25 Ocak

3, 1................ 26 Ocak

8, 6, 4............ 27 Ocak

2, 0................ 28 Ocak