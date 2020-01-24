Varank, yerli elektrikli faytonun direksiyonunda

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor sporları yarışlarının yapıldığı İstanbul Park'ta yerli olarak üretilen elektrikli faytonun direksiyonuna geçti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor sporları yarışlarının yapıldığı İstanbul Park'ta yerli olarak üretilen elektrikli faytonun direksiyonuna geçti. Son zamanlarda faytonlarla alakalı bir konunun gündemde olduğunu belirten Bakan Varank, "Sanayicimiz, inovatif bir ürün olan elektrikli fayton geliştirdi. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç" dedi. Varank, "Mevzuatta yerli malı ürünlere özellikle kamu ihalelerinde yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması orta ve yüksek teknolojili ürünler için mecburi. Bu, hem üretemediğimiz ürünlerin millileştirilmesi açısından hem de Türkiye'de bir ölçek oluşturulması açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.