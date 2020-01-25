Son dakika: 6.8'lik deprem sonrası THY'den flaş karar! Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletleri 21 Şubat'a kadar ki herhangi bir uçuşla ücretsiz değiştirecek.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 24 Ocak-2 Şubat tarihlerine ilişkin önceden düzenlenmiş Elazığ ve Malatya çıkışlı veya varışlı THY ve AnadoluJet iç hat ya da iç hat bağlantılı dış hat uçuşu biletlerinin, 31 Ocak'a işlem yaptırılması kaydıyla, 21 Şubat'a kadar ki herhangi bir uçuşla değişimini ücretsiz yapacak.