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Taklit ve hileli gıdada en ağır cezalar yolda

Taklit ve hileli gıdada en ağır cezalar yolda
Giriş Tarihi: 25.1.2020

Tarım ve , taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili "Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz. Bazen kazançlar daha fazla olduğu için göze alıyorlar. Bunları ticaretten mene kadar gidebiliriz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili "Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz. Bazen kazançlar daha fazla olduğu için göze alıyorlar. Bunları ticaretten mene kadar gidebiliriz" dedi. Pakdemirli, çiftçiye yönelik tarımsal destek ödemelere başlandığını belirterek, "Toplam 2 milyar 384 milyon liralık tarımsal destek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre ödeniyor" dedi. Pakdemirli, 5 bin personel alımı için bir süre önce sınav yaptıklarını hatırlatarak, kısa vadede atamalarla ilgili bir müjdeleri olmadığını ancak buna ilişkin çalışmalara devam ettiklerini bildirdi. Pakdemirli sözleşmeli üretim modeliyle çiftçinin geleceğe güvenle bakacağını dile getirdi

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