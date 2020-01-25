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’nin hedefi 80 milyon yolcu

THY’nin hedefi 80 milyon yolcu
Giriş Tarihi: 25.1.2020

Anonim Ortaklığınca, bu yıl yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar konsolide satış geliri elde edilmesinin, faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar () marjının da yüzde 23 ila yüzde 25 arasında olmasının hedeflendiği bildirildi.

THY Anonim Ortaklığınca, bu yıl yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar konsolide satış geliri elde edilmesinin, faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR) marjının da yüzde 23 ila yüzde 25 arasında olmasının hedeflendiği bildirildi. KAP'a gönderilen açıklamada, trafik gelişimi kapsamında bu yıl iç hatlarda 31,5-33 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşınmasının beklendiği aktarıldı. Kapasite artışının Türkiye'de yüzde 7, Orta Doğu'da yüzde 7, Avrupa'da yüzde 2 düzeyinde gerçekleşmesinin hedeflendiği bilgisi verilen açıklamada, "Toplamda yüzde 8,5- yüzde 10 kapasite artışıyla yolcu doluluk oranının yüzde 81-yüzde 82 olması beklenmektedir. 2020'de yüzde 7-yüzde 8 artışla 1,60-1,65 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir." denild

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