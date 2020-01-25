TL varlıklara güvenerek yatırım yapanlar kazandı

Bakan Albayrak, “Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos 2018'den bugüne Türk lirası varlıklarına güvenenlerin, yatırım yapanların kazandığını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini değerlendirdi. Borsa ve devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Ağustos 2018'den bugüne Türk lirası varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı." Albayrak, paylaşımında konuya ilişkin bir infografiğe de yer verdi.



DOLAR KAYBETTİRDİ

Finansal yatırım araçlarının getirilerinin karşılaştırmalı olarak gösterildiği infografiğe göre, 31 Ağustos 2018'den bugüne dolar ve avro, Türk lirası karşısında sırasıyla yüzde 9,8 ve yüzde 13,7 değer kaybetti. Söz konusu dönemde orta vadeli DİBS, yatırımcısına yüzde 68,3 getiri sağladı. 2019 yılında da uzun ve orta vadeli DİBS yatırımcısı, sırasıyla yüzde 39,1 ve yüzde 34 getiri elde etti. Geçen yıl BIST 100 endeksi yüzde 29,7 değer kazandı



ŞU AN İÇ VE DIŞ ŞOKLARA KARŞI DAHA DİRENÇLİ

Bakan Albayrak, Japonya'da yayınlanan Nikkei gazetesi ile gerçekleştirdiği mülakatta, "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor" dedi. Bakan Albayrak, "Serbest piyasa koşulları içinde, kamu bankaları hem kamu yararını gözetiyor hem de karlılığı, ve bu böyle devam edecek" diye konuştu. Ekonomi ve finansal sistem için en kötünün geride kaldığını ve Türkiye'nin şu anda dış ve iç şoklara karşı daha dirençli olduğunu ifade eden Albayrak, Türk ekonomisinin yılın son çeyreğinde yüzde 5 civarında gerçekleşen büyümenin katkısı ile 2019'da yüzde 0,5 civarında büyüdüğünün tahmin edildiğini anlattı.