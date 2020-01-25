Yönetmelik emlakçılığa önemli katkı sağlayacak

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, “Kent olarak ilk biz harekete geçtik ve emlakçılara son sistem eğitim verdik. Başarı oranımız yüzde 95 düzeyinde” dedi

SEKTÖRÜN SESİ- TOLGA TEKİN

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, 5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin emlakçılık sektörüne önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Akyüz, yönetmeliğin önemli bir meslek olan emlakçılığa profesyonel kimlik kazandırdığını söyledi. Akyüz, Türkiye genelinde yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte ilk olarak Manisa'nın harekete geçtiğini ve emlakçılara son sistem eğitim verdiklerini vurguladı.



Manisa'da kaç emlakçı var?

Kentimizdeki emlakçı sayımız 400 ila 450 arasında değişiyor. 1998 yılında kurulan Emlak Müşavirleri Derneğinin yönetimi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



70 PUAN ALMAK ŞART



Emlakçıların eğitilmesi kapsamında neler yaptınız?

5 Haziran 2018'de Taşınmaz Yönetmeliği çıktı. Bu yönetmelik dahilinde tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu yönetmeliğin içerisinde öncelikli olarak üç ana konu var. Bundan sonra emlakçılık yapacak kişilerin lise mezunu olmaları, seviye 5 belgesi almaları zorunlu. Ayrıca 30 metrekare üzerinde yer tutma zorunluluğu var. Bunun yanında emlakçılık mesleğinden başka hiçbir meslek yapamayacaklar. Belge konusunda MYK'ya bağlı bütün emlakçıları eğitimden geçirdik. Yazılı ve sözlü sınavlarımız kamera önünde yapılıyor. 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılıyor. Altında alanlar ise yeniden sınava giriyor. Başarılı olanlar belge alıyorlar. Seviye 4 belgesini almayanlar emlakçılık yapmak için işyeri açamayacak.



BİLGİLİ GENÇLER GELİYOR



Manisa'da başarı oranınız ne?

Mesleğimiz gençleşiyor. Eskisi gibi emekli mesleği değil. Aslında yapılacak çok güzel bir meslek. Son zamanlarda görüyorum ki genç, bilgili, kültürlü, üniversite mezunu kişiler de bu işe atılmaya başladı. Bunların önü kapanmasın diye seviye 4 yerine seviye 5 belgesi almaları için çalışıyoruz. Yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte Manisa olarak ilk harekete geçen şehir biz olduk. Her hafta sınavlar açıyoruz. Manisa'da yüzde 95 oranında başarıyı yakaladık.



Başka ne gibi yükümlülükler var?

MYK'dan alınan belgelerin yanında Ticaret Bakanlığı'ndan da yetki belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Bu belgeyi almadan da bu işi yapmak mümkün değil. Manisa'da emlakçılarımızı son sistem eğittik diyebiliriz. Üyelerimizi profesyonel emlakçı durumuna getirdiğimizi görüyoruz. Bilgiyi tüketiciyle paylaşıyor. Bilenle bilmeyen bir olmuyor. Bilmeyenler verdiğimiz eğitimlerle, sınavlarla bilmediklerini öğrendiler. Verdiğimiz belgeler uluslararası nitelikte birer belgedir. Türkiye dışında bir yere gittiğinizde resmi prosedürü yerine getirdiğinizde bu belgeyle emlakçılık yapabilirsiniz



SON GÜN 31 AĞUSTOS



Yönetmelikte son tarih nedir?

5 Aralık normalde yönetmelik için son gündü. Ancak 31 Ağustos 2020 tarihine uzatıldı. Son milat 31 Ağustos'tur. Bugüne kadar yetki belgesi almayan kişiler, 31 Ağustos'a kadar eksikliklerini tamamlamazlarsa emlakçılık yapamayacaklar. Bölge bölge toplantılarımızı yapıyoruz. Mesleğe bir çeki düzen geliyor bu yönetmelikle.. Meslekte sıkıntılar vardı. Güvenilirlik daha da önemli olacak artık.. Eksikliklerimizi tamamlamak için bu yönetmelik bizim için çok önemliydi. Bu mesleği yapanlar bu belgeyi alsınlar. Biz kimsenin mekanını kapatmak istemiyoruz.

CÜNEYT HASÇELİK