Bodrum Limanı’na özel çevre sertifikası

Bodrum Kruvaziyer Limanı, Uluslararası EcoPorts Çevre sertifikası almayı başardı. Liman Müdürü Haluk Hızlan, “Yoğun çabalarımız, Bodrum’un benzersiz doğal güzelliklerini daha fazla yolcunun deneyimlemesini sağlayacak” dedi

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding'in bünyesinde yer alan Bodrum Kruvaziyer Limanı, uluslararası EcoPorts Çevre sertifikasını aldı. Bodrum Kruvaziyer Limanı, bu sertifikayı alan Türkiye'deki ikinci Global Ports Holding limanı olurken, Mayıs 2019'da da Ege Ports Kuşadası, EcoPorts PERS sertifikasını alan dünyadaki ilk liman olmuştu.



GENİŞ KABUL GÖRECEK

Bodrum Kruvaziyer Limanı, bağımsız denetçi Lloyd's Register Hollanda'nın denetimleri sonucu Aralık 2019'da iki yıl geçerliliğe sahip Eco- Ports PERS çevre sertifikasını almaya hak kazandı. Çevre yönetimini iyileştirerek limanlar arasındaki işbirliği ve bilgi paylaşımı yoluyla çevre koruma konusunda farkındalığı da artıran ve uluslararası geniş kabule sahip bir girişim olan Ecoports'un standartları, liman operasyonlarının çevresel etkisine işaret ederken, yasal gereksinimler çerçevesinde bu etkiyi de minimuma indirmeyi amaçlıyor.



'DAHA FAZLA YOLCU AĞIRLAYACAĞIZ'

ECOPORTS sertifikasyon kriterlerini yerine getirmekten ve bu sertifikayı almaya hak kazanmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Bodrum Kruvaziyer Limanı Müdürü Haluk Hızlan, "Bodrum'un, mavi ile yeşilin buluştuğu, doğa harikası koyları ve mor begonvillerle süslü beyaz evleri ile Türkiye'nin ve dünyanın en hareketli sahil beldelerinden" biri olduğunu ifade etti. Ayrıca Hızlan, "Bodrum Kruvaziyer Limanı olarak çevre koruması ve bunun sürdürülebilirliği konusundaki çabalarımız, Bodrum'un eşsiz doğal güzelliklerini daha fazla yolcunun yüzyıllar boyunca deneyimlemelerini sağlayacak" dedi.