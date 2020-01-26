Çiğ süte yağ ve protein sınıflandırması geldi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılarak kalitesinin artırılmasına, üretici gelirlerinin yükseltilmesine ve süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Tebliğde çiğ süt, ineklerin meme bezlerinden salgılanan 40 derecenin üzerinde ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş süt olarak tanımlanıyor.



3 AYRI SINIF OLACAK

ÇIĞ inek sütü, protein ve yağ değerlerine göre A, B ve C olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılıyor. Sınıf tespitinde, yağ ve protein oranları aynı anda sağlanacak, sağlanamadığı durumlarda düşük olan değerin yer aldığı sınıfa göre sınıflandırma yapılacak. Tebliğ maddeleri, 2020-2021'de Çanakkale, Burdur ve Aksaray'da, 2022'den itibaren tüm illerde uygulanacak.



ÜRETİCİLERE BUZAĞI DESTEKLERİ SÜRÜYOR

Kütahya'nın Simav ilçesinde 2018 yılının 2'inci döneminde doğan buzağılardan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuru yapanların açıklanan listeleri dikkate alınarak destekleme ödemeleri başladı. Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, "2018 yılında doğan 13 bin 653 buzağı için üreticilere toplam 4 milyon 812 bin TL ödeme yapılıyor" dedi