Hibeyle kendi işinin patronu oldu

İŞKUR, yurt genelindeki engelli ve eski hükümlü vatandaşların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Aydın'ın Çine ilçesi Karanfiller Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Elmaz, kendi işini kurmak için İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak verdiği hibe desteğinden faydalanmak için başvurdu. Girişimcilik eğitimlerinin tamamlanmasının ardından projesi kabul edilen Elmaz'a 38 bin liralık hibe verildi. Elmaz, aldığı hibeyle büyükbaş hayvancılık işletmesini kurdu.

HERKESE TAVSİYE ETTİ

7 inekle iş yapmaya başlayan Elmaz, "Devletten aldığım hibeyle hayalime kavuştum. İş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere bundan faydalanmalarını tavsiye ederim" dedi.

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