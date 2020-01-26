Jeotermal tartışması raporla son bulacak

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz, Aydın'da bir süredir jeotermal santrallere karşı olan Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Jeotermal santrallerin çevreye ve insan sağlığına karşı zararının olup olmadığının akredite edilmiş bir firma tarafından araştırıldığını, hazırlanan raporun birkaç ay içerisinde açıklanacağını belirten Yavuz, firma temsilcilerinin AK Parti, CHP ve İP'li Aydın milletvekillerine brifing verdiğini anlattı. YAVUZ, "Algı çalışmalarına alet olmayın. Sizi kullanmalarına müsaade etmeyin. Sizden ricam, bu raporun tamamlanmasını ve kamuoyu ile paylaşılmasını bekleyin" dedi.

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