Faizde tek hanelere inildi

2019’un ikinci yarısından itibaren düşüş eğilimindeki vadeli mevduat faizi son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 9,60’ı gördü

Vadeli mevduat faizi 2019'un ikinci yarısından itibaren gerileyerek, geçen hafta yüzde 9,60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü. Ekonomide geçen yıl başarılı bir dengelenme süreci geride kaldı. Yıl sonu itibarıyla Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) yüzde 12'lik enflasyon hedefi tutturulurken, politika faizinde de tek haneye bir adım daha yaklaşıldı.

DEVAMI GELECEKTİR

Merkez Bankası Temmuz 2019'dan bu yana politika faizini 1275 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 11,25'e düşürdü. Geçen yılın haziran ayında yüzde 23'e yaklaşan vadeli mevduatın ortalama faizi, kademeli olarak düşerek yeni yılda yüzde 10'un altına geldi. 17 Ocak'ta vadeli mevduat ortalama faizi yüzde 9,60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü. 1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9,21'e, 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 10,33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9,25'e, 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9,54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de yüzde 9,65'e indi. Analistler, enflasyon ve politika faizinde düşüşün gelecek aylarda devamı durumunda mevduat faizlerinde geri çekilmenin de süreceğini belirtti.

DENGELENME SONUCU

AA Analisti Cüneyt Paksoy, Türkiye ekonomisindeki disiplin ve dengelenme sürecinin meyvelerinin alındığını söyledi. Paksoy, "Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin bankacılık sistemine maliyette mevduat faizlerinde tek haneye inişle ciddi bir potansiyel verdiğini görüyoruz."

POZİTİF SÜRECİN DEVAMI MÜMKÜN

Analist Paksoy, enflasyon çıpası izin verdikçe ve TCMB faiz indirimlerini fiyat ve finansal istikrar çıpalarına bağlı olarak kademeli ve dengeli bir şekilde sürdürdükçe, 2020'de bu pozitif sürecin devamının mümkün olduğunu söyledi. Bankacılık sisteminin Türkiye'nin değişim sürecini ve üretimini destekleyecek tarafta olacağını öngören Paksoy, "Bankacılıkla ilgili yurt dışı önemli kurumlardan son gelen pozitif raporlarda bu hikayenin desteklendiğini izliyoruz. Bütün bunların paralelinde mevduat faizleri tarafında tek hanelere inildiğini görmekteyiz. Yıl içerisinde yüzde 7-10 bandı içinde fiyatlamaların potansiyel olarak masada olacağını bekliyoruz" dedi.