TÜBİTAK 27 personel alacak! Şartlar neler?

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere personel alımı ilanı açtı. Personel alım ilanı şartları neler? Alınacak 27 personel hangi meslek gruplarından? İşte tüm detaylar...

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere personel alımı ilanı açtı. Personel alım ilanı şartları neler? Alınacak 27 personel hangi meslek gruplarından? İşte tüm detaylar... TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere memur, usta, şoför ve koruma memuru alınacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2020'dir. İstihdam edilecek il Ankara olup, alınacak personelin 10'u engelli, 6'sı normal, 11'i TMH statüsünde olacaktır MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN