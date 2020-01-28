Gelinlikte Türkiye ve Avrupa’nın başkentiyiz

İzmir'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, gelinlik sektöründe faaliyetini sürdüren şirketlerin yüzünü güldürdü. Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdullah Salkım, gelinlikte İzmir'in yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın da başkenti olduğunu, ürünlerin özellikle yurt dışına ihraç edildiğini belirtti. Salkım, sektörün en büyük sorunlarının başında gümrük vergilerinin geldiğini ifade ederek, dünya pazarlarında daha çok söz sahibi olmak için devletten destek beklediklerini söyledi. Gelinlikte İzmir'in bir dünya markası olduğunu belirten Salkım, "Ürünlerimiz özellikle Arap ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Özellikle bu yıl çok büyük çıkış yakaladık" dedi.



DÜNYAYA SATIYORUZ

Dünyada gelinlik üreten firmanın az olduğunu dile getiren Salkım, "Bugün İtalya'da satılan gelinliğin yüzde 3'ü imal ediliyor. Bu insanlar Çin ve Türkiye'de üretim yaptırıyorlar" dedi. Salkım, gelinlik fiyatlarının koleksiyona göre 400 dolar ile 1200 dolar arasında değiştiğini ifade etti.