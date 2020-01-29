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Fabrikanın temeli ’ta atılacak

Fabrikanın temeli Mayıs’ta atılacak
Giriş Tarihi: 29.1.2020

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Fabrika inşaatı için çalışmalara başladık. Mayıs ayında temel atılacak. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngörüyoruz. 2022 yılı itibariyle ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz." dedi. Karakaş, "22 milyar TL'lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032 yılına kadar 1 milyon aracı satışa sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Karakaş markanın sonbaharda açıklanacağını dile getirdi.

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