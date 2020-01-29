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Motorin ve benzinin fiyatında 2’nci indirim

Motorin ve benzinin fiyatında 2’nci indirim
Giriş Tarihi: 29.1.2020

Motorinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren ortalama 13 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 10 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 13 kuruş, benzinde ise 10 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,22 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,29 liraya inecek. Ankara'da ortalama 6,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,78 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 6,71 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,80 liraya inecek.

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