3 gümrük kapısı bu yıl bitiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, bu yılki gün temasının “İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler” olduğunu söyledi.

Gümrük kapılarındaki modernizasyon çalışmalarına dikkati çeken Pekcan, "Geçen sene Kapıköy ve Sarp kapılarımızı yenileyerek devreye aldık. Kapıkule, İpsala ve Hamzabey'de de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Onları inşallah bu sene tamamlayacağız. Zeytindalı'nı da devreye aldık. Oradaki prefabrik binamızda arkadaşlarımız özverili çalışıyorlar" dedi. Pekcan, "Bizler de personelimizin çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Habur Sınır Kapımızın inşaatına devam ediyoruz. Bitişi 2021 sonunda görünüyor ancak ben onun 2020 sonunda yetiştirilmesini istiyorum" diye konuştu. Bakanlığın misyonunun yasal ticaretin kolaylaştırılması, yasal olmayan ticaretin önlenmesi olduğunu vurgulayan Pekcan, ticaretin kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi vizyonu çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.