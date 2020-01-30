Muğlalı şoförlerin umudu Özhaseki’nin kanun tasarısı

Muğla 54 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ümit Karataş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin hazırlamış olduğu kanun tasarısının yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin hazırlayıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu kanun tasarısı şoförlerin umudu oldu. Tasarıda yer alan, "65 yaş üstü kişiler mesai saatleri içerisinde araçlara ücretli binecekler" şeklindeki maddenin, bu konuda yaşanan tartışmaları ortadan kaldıracağını ve şoför esnafını az da olsa rahatlatacağı bildirildi. Muğla 54 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ümit Karataş, 65 yaş üstü konusunun suiistimal edildiğini belirterek, "Ulaşım ücretsiz olduğu için ilçeler arasında kuryelik yaparak para kazananlar var" diye konuştu.



İKİ KESİM DE MAĞDUR

Muğla'nın ilçeleri arasındaki mesafenin, komşu illerden daha uzak olduğunu belirten Karataş, "Taşımacılık faaliyeti ihtiyaca uygun değil. Özhaseki'nin hazırladığı tasarıda 65 yaş üstü kişilerin işe gidiş geliş saatlerinde ücret ödemesi maddesi yer alabilir. Hem Sayın Özhaseki'nin hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesimizi duymasını istiyoruz. Şoför esnafı olarak biz mağduruz, gerçekten ihtiyacı olan yaşlılarımız da mağdur" dedi.



KURYELİK YAPIYORLAR

2015 yılı Mart ayından beri 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları ücretsiz taşıdıklarını aktaran Karataş, "Buna karşılık aylık 1000 TL tutar hesaplandı ancak binişler kat be kat daha fazla oluyor" dedi. Mevcut uygulamanın makul ve vicdani bir şekilde yeniden düzenlenmesinin şart olduğunu vurgulayan Karataş, 65 yaş uygulamasının nasıl suiistimal edildiğini çarpıcı örneklerle şöyle anlattı: "Muğla'dan Bodrum'a gideceğini söyleyip 65 yaş kartı basan, ancak Milas'ta inip 'Biz Bodrum için kart basmıştık. Ücretin fazlasını ver' diyen kişiler var. Marmaris'ten sadece simit almak için Muğla'ya gelenler var. Adam emekli doktor, Akyaka'da yaşıyor. Milyonluk arabası var. Bodrum'da özel hastanede çalışıyor, 10 bin lira maaş alıyor. Hergün bedavaya gidip geliyor. Aynı anda 10 - 15 kişi geliyor. Farklı arabalarla gitmelerini istiyoruz, kabul etmiyorlar. Altın günü, kek börek günü için topluca gelip gidenler var. İlçeler arasında kurye olarak çalışan yaşlılar var. Engelli kartları da kötü amaçlı kullanılıyor. Akyaka'da göğüslerime silikon taktırıp patlama tehlikesine karşı engelli kartı alan kadınla karşılaştık."



DEVLET BIZI DE DÜSÜNMELI

Suistimaller yüzünden bir çok insanın işine, hastane randevusuna yetişemediğini belirten Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece bizi değil başka insanları da mağdur ediyorlar. Sosyal devletin gereği olarak devletin yaşlılarımıza, engellilerimize, şehit yakınları ve gazilerimize kolaylık sağlaması gayet normal ve memnuniyet verici. Yaşlılar da engelliler de bizim vatandaşımız. Ama devletin bizi de düşünmesi gerekiyor. Binişlerin sınırlanması ya da aylık belli miktar yükleme yapılması yaşadığımız sıkıntıya çözüm olabilir. Gerekirse binişler günde 2 veya 3 kez ile sınırlandırılmalı. Bu şekilde, suiistimaller de azalmış olur."

SEKTÖRÜN SESİ - TOLGA TEKİN/ ADEM ÜLKER