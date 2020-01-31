Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İyileşmeyi çok daha ileri taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz.













Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:



Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi politikalarının göstergelere yansımaya devam ettiğini belirtti. Bakan Albayrak, 2 yıllık tahvil faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve bunun da Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hane olarak gerçekleştiğini belirtti.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz.