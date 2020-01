‘Karşıyakalı İş Kadınları’ anne sevgisiyle her yerde

KAR-İŞKAD Başkanı Nil Güneri, “Kadınların iş yaşamına girmesi için meslek kursları düzenliyor, projeler hazırlıyoruz. Her alanda lider kadınlar yaratmaya, sosyal hayatın her alanında topluma örnek olmaya çalışıyoruz” dedi

Karşıyaka İş Kadınları Derneği (KAR-İŞKAD) uzandığı her yeri kadın elinin değmesi ile güzelleştiren ve anne şefkatiyle saran bir sivil toplum kuruluşu.. Henüz yeni kurulmasına rağmen birçok projeye imza atan derneği hedeflerini Yeni Asır'a anlatan KARİŞKAD Başkanı Nil Güneri, "İş dünyasında kadınların etkinliğini artırmak, yeni isimleri iş dünyasına kazandırabilmek için meslek edindirme kursları düzenliyoruz ve kadın odaklı projeler hazırlıyoruz. Amacımız her alanda lider kadınlar yaratmak. Bizler sadece iş dünyasında değil sosyal hayatın her alanında da örnek olmaya, sosyal sorumluluk projelerimizle annelerin, çocukların, engellilerin ve yaşlıların yanında yer almaya çalışıyoruz" dedi.



ZİYARETE GİDİYORLAR

Sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veren dernek üyeleri, cezaevlerindeki kadınları ziyaret ediyor, doğum yapan annelerin yanında yer alıyor. Şehitler için lokma döktürüyor, engelli çocuklar için etkinlikler düzenliyor, huzurevlerindeki yaşlıları ziyaret edip bakımlarını yaptırıyorlar. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yeni doğum yapan annelerin çocuklarıyla rahat bir ortamda kalması için özel odalar yaptıran iş kadınları örnek oldu. 117 üyesi, 32 yönetim kurulu üyesi bulunan KARİŞKAD'ın başkanlığını Nil Güneri üstlenirken, Hamiyet Boyacı, Arzu Şenkaya, Sibel Özer, Yıldızhan Altınışık, Sevgi Çınar, Eda Karadeniz, Selcan Bayrak, Beliz Yıldırım başkan yardımcısı olarak dernekte görev alıyor.

TOLGA TEKİN