Kartlı ödemeler 1 trilyon liraya yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezince (BKM) geçen yıl kamu tahsilatlarında kart kabulünün yaygınlaştığı ve toplam kartlı ödemelerin yüzde 20 büyüyerek 1 trilyon TL'ye yaklaştığı bildirildi.

BKM'nın 2019 yılı raporuna göre 2019 "nakitsiz ödemeler" için dönüm yılı oldu. Her 3 kartlı ödemeden 1'inin banka kartlarıyla yapıldığı 2019 yılında, her 5 TL'lik kartlı ödemeden 1 TL'si ise internetten gerçekleşti. Kredi kartı sayısı, 2019'da yüzde 5 artışla yaklaşık 70 milyona ulaşırken, banka kartı sayısı ise yüzde 14 artışla 166 milyona çıktı. Böylece toplam kart adedi 236 milyona ulaştı. Türkiye hem kredi kartı hem de banka kartı adedinde Avrupa'da ilk sırada kalmaya devam etti.