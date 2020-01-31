Mimarlar Odası’nda seçim heyecanı

Aydın, Manisa, Uşak ve İzmirli mimarlara çağrıda bulunarak yeni bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını duyuran 'Birlikte Grubu', Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası'nın 45'inci dönem yönetimine aday olduklarını açıkladı. Birlikte Grubu, çağdaş bir mimarlık vizyonu ve 'üyesi güçlü, kendisi güçlü, sözü güçlü' bir Mimarlar Odası için üyelerden destek istedi. Birlikte Grubu Başkan Adayı Dr. İlker Kahraman, "Çoğullaşan mimarlık pratiklerinin farkında olan ve eylem alanlarını bunlara yönelik genişleten, reaksiyoner değil proaktif yeni bir mimarlık örgütlenmesi vizyonu için adayız" dedi. Kahraman, tüm Mimarlar Odası İzmir Şubesi üyelerini değişim için oy kullanmaya davet etti.

İŞTE ADAY LİSTESİ

Başkan adayı İlker Kahraman'ın yanı sıra listede şu isimler yer alıyor: A.Banu Aydın, F.Zerrin Ayazoğlu, Seçkin Kutucu, Merih F. Yıldırım, Yelda Tuna, Heval Turan, Orhan Ersan, Zeynep Günseli Özşahin, Uğur Yıldırım, Bora Örgülü, Özüm Birgin, Ali Genç, Engin Yavuz.