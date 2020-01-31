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Ocak ikramiyeleri hesaplarda

Ocak ikramiyeleri hesaplarda
Giriş Tarihi: 31.1.2020

Kamu işçilerinin ikramiyelerinin ilk yarısı bugünden itibaren hesaplarına yatırılacak. Yılda iki kere ödenecek olan ikramiyeler, Başkan 'ın onayıyla 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte verilecek.

Kamu çalışanı işçi ve taşeronları yakından ilgilendiren 2020 ikramiyeleri yıllık en az 5 bin TL olacak. 500 bin kamu işçisi ikramiyelerinin diğer yarısını ise 22 Mayıs'ta alacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.

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