Berat Albayrak: İyileşmeyi kalıcı hale getireceğiz

Ekonomi politikalarıyla ortaya çıkan güvenin, göstergelere yansımaya devam ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve iyileşmenin daha ileri taşınacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi politikalarının ortaya koyduğu iyileşmenin göstergelere yansımaya devam ettiğini dile getirdi. Bakan Albayrak, 2 yıllık tahvil faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve bunun da Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hane olarak gerçekleştiğini açıkladı. Albayrak, ekonomi piyasalarındaki iyileşmeyi daha ileri noktalara taşıyacaklarını ve faizdeki tek haneli rakamları kalıcı hale getireceklerini dile getirdi.



TWİTTER'DAN AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklamada bulunan Bakan Berat Albayrak, şu ifadelere yer verdi: "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz."



DIŞ TİCARET AÇIĞI 2019'DA GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9.1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 43.5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75.3 iken 2019 yılında yüzde 84.6 oldu.



EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

2019'da ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 435 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 870 milyon dolar ile İngiltere, 9 milyar 300 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 999 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 58 milyon dolar ile ABD takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30.7'sini oluşturdu.