Dask’lı ev sayısında doğu geride kaldı

Elazığ’daki deprem ve uyanışa geçen Doğu Anadolu Fay Hattı, DASK’ı yeniden gündeme taşıdı. 2000’den bu yana DASK kapsamında 200 milyondan fazla ödeme yapılırken, bölgelere göre sigortalılık oranında yüzde 66.6 ile Marmara başı çekti.

2000 yılından bu yana DASK tarafından, 696 deprem sonunda yaklaşık 30 bin aileye yaklaşık 200 milyon liradan fazla ödeme yapıldığını vurgulayan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan, "Ülkemizde DASK'lı konut sayısı 9.5 milyonu aştı. Bölgelere göre sigortalılık oranında yüzde 66.6 ile Marmara başı çekiyor. Son sırada ise yüzde 40 ile Güney Doğu Anadolu yer alıyor. Doğu Anadolu Bölgesi de sıralamanın sonlarında bulunuyor" dedi. Mehmet Aslan, Türkiye'de DASK'lı konut sayısının her geçen gün arttığını vurgularken, ancak Doğu illerinde DASK konusunda henüz yeterince farkındalık oluşmadığını ifade etti. Mehmet Aslan, "Deprem korkusunu derinden yaşayan Yalova, DASK'ta yüzde 86.1 ile ilk sırada yer alıyor. Sıralamanın sonunda ise yüzde 10.4 ile Hakkâri bulunuyor. Uzmanlara göre Doğu Fayı uyandı. Çok acil önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.



DEPREME KARŞI KORUYOR

Konut sigortasının, binaları çok farklı durumlara karşı, DASK'ın ise sadece depreme karşı koruyucu bir işlevi olduğuna değinen Aslan, konut sigortasının bir tercih meselesi, DASK'ın ise zorunlu deprem sigortası olduğunu hatırlattı. DASK'ın azami teminat tutarının her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlendiğini kaydeden Mehmet Aslan, şunları söyledi:



PRİMLER 40 TL'DEN BAŞLIYOR

"Bu yıl için bu teminat tutarı, 240 bin lira olarak belirlendi. Konut sigortasının teminat limiti ise kişinin tercihine bağlı olarak yaptırılan poliçeyle belirleniyor. Eğer oluşan hasar DASK poliçesini aşacak kadar büyükse, bu noktada konut sigortası devreye giriyor ve DASK'ı aşan zararları karşılıyor. Bu nedenle DASK ve konut sigortası birbirinin olmazsa olmazıdır." 2020'de DASK ücretleri birinci bölge 110 liradan, ikinci bölge 80 liradan, üçüncü bölge 60 liradan, dördüncü bölge 50 liradan ve beşinci bölge 40 liradan az olamıyor. Tarife ücretlerinin mülkün ruhsat yılına ve kat sayısına göre de değişkenlik gösterdiğini belirten Mehmet Aslan, şunları anlattı: "Taşınmaz mülkün inşaat ruhsat yılı, 2000 ve öncesi olan ile zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda tarife ücreti yüzde 10 artırılır. Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda ise yüzde 10 indirilir. Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar ise dahil edilmez. Bu esaslara göre yapılan hesaplama sonucunda DASK bedeli, yaklaşık olarak 40 ile 150 lira arasındadır. Poliçe süresinin sonunda sigortayı en geç 30 gün içinde yenileyenler için ise tarife fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim uygulanır."



RAKAMLARLA DASK

*2000 yılından bugüne kadar ülkemizde DASK kapsamında kabul edilen deprem sayısı 696.

*Bugüne kadar DASK tarafından 29.980 aileye, toplamda 205.440.506 lira ödeme yapıldı.

*DASK'lı bina sayısı 9.511.200. u Türkiye'de bölgelere göre sigortalılık oranlarında ilk sırada yüzde 66.6 ile Marmara Bölgesi yer alıyor. Yüzde 40 ile son sırada Güney Doğu Anadolu bölgesi bulunuyor.

*İl bazında ise Yalova, yüzde 86.1 ile ilk sırada yer alıyor. Hakkari ise yüzde 10.4 ile son sırada.

YAVUZ KARAMAN