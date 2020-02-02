Anlaşmalı boşanan 6 bin kişinin maaşı kesildi

SGK, vefat eden babadan yetim/ölüm aylığı alabilmek için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenleri yakın takibe aldı. 20 bine yakın ihbar alan kurum rehber hazırladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vefat eden babadan emeklilik maaşı kapsamında yetim/ ölüm aylığı alabilmek için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenleri yakın takibe aldı. Son 10 yılda 20 bine yakın anlaşmalı boşanma ihbarı gelirken, 6 bine yakın kadının maaşı kesildi. Usulsüz uygulamalara son vermek isteyen SGK ölüm aylığı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için 15 kritik soru ve cevabı içeren rehber hazırladı. Hak sahibi eşe bağlanan ölüm aylığının hangi durumlarda kesildiği konusunda "Ölüm aylığı eşin evlenmesi halinde evlenme tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle ödenmez. Eşinden boşandığı halde fiilen yaşamayı sürdüren eş ve çocukların ölüm aylığı kesilir" vurgusu yapıldı.



PEŞİN ÖDENİYOR

Rehberde dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:

Evlenme ödeneği sadece kız çocuklarına veriliyor. Evlenme nedeniyle aylıkları kesilecek kız çocuklarına talepte bulunmaları durumunda aldıkları aylıkların iki yıllık tutarı bir defaya mahsus evlenme ödeneği olarak peşin ödeniyor.

Malul çocukların evlenmeleri halinde aylıkları kesilmiyor. Ekim 2008 öncesi ölen sigortalıların malul olduğu tespit edilen adına ölüm aylığı bağlanan hak sahibi malul çocukların çalışmaları halinde de aylıkları yatırılmaya devam ediyor.

Bağlanan ölüm aylığı eşin evlenmesi halinde evlenme tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle kesiliyor. Ülkede ya da yurtdışında çalışılması, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanması, eşe ödenen aylığın kesilmesini gerektirmiyor. Eşinden boşandığı halde fiilen yaşamayı sürdüren eş ve çocukların ölüm aylığı kesiliyor.

Kız çocuklarına bağlanan ölüm aylığı çalışma veya sigortalılıkları nedeniyle gelir/aylık bağlanması, yaş şartı aranmaksızın evlenmesi durumlarında ödenmiyor. Erkek çocuklarına bağlanan aylıklar öğrenimine devam etmediği takdirde 18 yaşını, orta öğrenim görmesi durumunda 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi durumunda 25 yaşını doldurunca kesiliyor. Bu yaşa gelmeden okulla ilişiği kesilenlerin ödenmekte olan aylıkları durduruluyor.

YENİDEN BAĞLANIYOR

Hak sahibinin, ölüm aylığının kesilmesine neden olan sebebin ortadan kalkması durumunda müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren ölüm aylığı yeniden bağlanıyor.

Ölüm sigortası kapsamında ölüm aylığı bağlanırken, evlenme, cenaze ödeneği veriliyor. Toptan ödeme yapılabiliyor.



PARA GERİ ALINIYOR

5510 sayılı olan kanunun 56. maddesine göre eşinden boşanmasına rağmen, eşi ile halen beraber yaşadığı tespit edilmiş olan eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesiliyor. Bu kişilere ödenmiş olan toplam tutarı geri alınıyor.

Paranın kesilmesi için çiftlerin ihbar edilmesi gerekiyor. Buna göre 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren hangi nedenle olursa olsun, eylemli şekilde birlikte yaşadıkları tespit edilmiş olan çiftlerin aylıkları kesiliyor.



YARGITAY: AYLIK KESİLİR

SGK denetmenleri gelen şikâyetler üzerine evleri ziyaret ederek anlaşmalı boşanmaları yerinde tespit ederek aylıkları kesiyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da, boşandığı halde eşiyle yaşamaya devam edenlerin aylıklarının kesilmesi yönünde karar verirken, SGK'nın denetmen raporuyla yetim ve dul aylığını aylığı kesebileceğine hükmetti. Kararda "fiilen birlikte yaşamanın" tespit edilmesinde ikamet adresinin önemli bir belirleyici olduğu vurgulanıyor.

HAZAL ATEŞ