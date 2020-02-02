Maliye kariyer kapılarını açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu personel rejimini hızlı ve etkili icraat dönemine uyumlu hale getirmek için devlette kariyer kapılarını sonuna kadar açtı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde çalışan memurlara uzmanlık kapısı açılırken, Başkan Erdoğan dün de 350 müfettişin atama kararnamesini onayladı.

TEŞKİLAT GÜÇLENİYOR

Ekonomide yapısal reform süreci kesintisiz devam ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teşkilat yapısı da güçleniyor. Müfettiş atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı da dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Bakanlık, Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı istihdam etmek için ilana çıkarken başvurular 7 Şubat 17.30'da sona erecek. Bakanlıklardan kamu kurumlarına kadar her alanda uzman müfettiş istihdamı yüzde 350 artacak. Kariyer meslekleri (uzman, müfettiş) istihdamında yüzde 350 artış sağlanırken, yetenekli gençler milli projelere kazandırılacak.

HAZAL ATEŞ/ ANKARA