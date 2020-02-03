931 noterde güvenli ödeme başlıyor

NOTERLİK işlemlerinde güvenli ödeme ve noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi uygulaması 931 noterde bugün başlıyor.
NOTERLİK işlemlerinde güvenli ödeme ve noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi uygulaması 931 noterde bugün başlıyor. Yeni dönemde araç satışında dolandırıcılık olaylarına karşı ödenecek para, "emanet hesaba" alınacak.
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