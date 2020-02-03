ASELSAN yurda dönüş için kapı açtı

YETİŞMİŞ insan kaynağının yeniden kazanılması için bir süredir çalışmalar yapan, belirli ülkelere yoğunlaşan ASELSAN, başvurular için oluşturulan internet sitesiyle çalışmaların kapsamını genişletti.

YETİŞMİŞ insan kaynağının yeniden kazanılması için bir süredir çalışmalar yapan, belirli ülkelere yoğunlaşan ASELSAN, başvurular için oluşturulan internet sitesiyle çalışmaların kapsamını genişletti. Şirket, ASELSAN'dan yurt dışına giden ya da şirketin ve Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunabilecek faaliyetler yürüten kişilerin ülkeye dönüşü amacıyla "Back to Turkey" projesini hayata geçirdi.