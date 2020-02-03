Asgari ücret desteği bu yıl 75 lira olacak

ASGARİ ücrete ilişkin düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek. Yapılan düzenleme ile asgari ücret desteği 2020 yılında da devam edecek ve asgari ücret desteğinin süresi uzatılacak.

ASGARİ ücrete ilişkin düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek. Yapılan düzenleme ile asgari ücret desteği 2020 yılında da devam edecek ve asgari ücret desteğinin süresi uzatılacak. Asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak. AK Parti tarafından hazırlanan Torba Teklifte ekonomi alanında düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre Değerli Konut Vergisi'nde uygulama bir yıl ertelenecek ve yeni kriterler getirilecek.