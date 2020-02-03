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Ekmekte zam oyununa geçit yok

Ekmekte zam oyununa geçit yok
Giriş Tarihi: 3.2.2020

enflasyonun yüzde 5 hedefine kalıcı olarak indirilmesi için dört koldan çalışırken, vatandaşın temel gıda maddesi fiyatlarını yakın takibe aldı. Yeni yılla birlikte ekmekte fiyat artışı haberleri gelirken, , Bakanlık görüşü alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifelerinin hükümsüz olduğunu bildirdi.

HÜKÜMET enflasyonun yüzde 5 hedefine kalıcı olarak indirilmesi için dört koldan çalışırken, vatandaşın temel gıda maddesi ekmek fiyatlarını yakın takibe aldı. Yeni yılla birlikte ekmekte fiyat artışı haberleri gelirken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık görüşü alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifelerinin hükümsüz olduğunu bildirdi. Bakan Pekcan, ekmek fiyat tarifeleri belirlenirken maliyet unsurları, tüketicinin ihtiyaç ve alım gücü arasındaki dengenin kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Ekmek maliyet unsurlarını incelenmek suretiyle görüş veriyoruz. Bakanlık görüşü olmadan uygulanan fiyatlar hükümsüzdür" dedi. 2019 Temmuz ayında Rekabet Kurumunca buğday unu sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüse ilişkin soruşturma açıldığını belirten Pekcan şunları söyledi: "Bazı teşebbüslerin aralarında anlaşıp ekmek üretiminde kullanılan yaş maya fiyatlarını yükseltmek suretiyle rekabeti ihlal ettiklerine karar verilerek, iki soruşturma sonucunda idari para cezası uygulanmıştır."

HAZAL ATEŞ / ANKARA

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