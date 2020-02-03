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projesi törenle tanıtıldı

Girişimcilik Endeksi projesi törenle tanıtıldı
Giriş Tarihi: 3.2.2020

GİRİŞİM şirketlerinin uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla (GİV) ve (İSTKA) tarafından hayata geçirilen (GENDEKS) Projesi'nin tanıtımı 'nde gerçekleştirildi.

GİRİŞİM şirketlerinin uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından hayata geçirilen Girişimcilik Endeksi (GENDEKS) Projesi'nin tanıtımı Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi. GİV Başkanı Mehmet Koç, GENDEKS fikrinin 'Neden girişimcilerin firmaları önemli bir kısmı uzun ömürlü olmuyor?' sorusu üzerine doğduğunu dile getirerek, Ciddi güzel bir çalışma yapıldı. Eğer firmanızın girişimcilik yönünü ölçemiyorsanız o zaman yol almakta zorlanıyorsunuz. Girişimciler bu ölçeklemeyi kaçırmasınlar." ifadelerini kullandı.
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