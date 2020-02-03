İmalat endeksi Ocak ayında 51,3’e yükseldi

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin Ocak 2020 dönemi sonuçlarına göre, Aralıkta 49,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, Ocakta 51,3'e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti.

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin Ocak 2020 dönemi sonuçlarına göre, Aralıkta 49,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, Ocakta 51,3'e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti. 5 aylık düşüş trendi de sona ermiş oldu. Ocak endeksi bu sonuçla faaliyet koşullarında ılımlı iyileşmeye işaret etti. Bu arada, istihdam, son 3 ayın ilk artışını kaydetti. Anket katılımcıları, ek kaynak ihtiyacının yeni işe alımları hızlandırdığını belirtti.