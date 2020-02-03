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Jandarmaya 3550 astsubay alınacak

Jandarmaya 3550 astsubay alınacak
Giriş Tarihi: 3.2.2020

İÇİŞLERİ 'na en az önlisans mezunlarından 9 farklı branşta sözleşmeli kadın-erkek 3550 astsubay alımı yapılacak. , alımlarda ayırca şehit veya vazife malülü eş ve çocukları için de kontenjan ayrıldığını bildirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na en az önlisans mezunlarından 9 farklı branşta sözleşmeli kadın-erkek 3550 astsubay alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı, alımlarda ayırca şehit veya vazife malülü eş ve çocukları için de kontenjan ayrıldığını bildirdi. Ön başvurular 4 Şubat ile 21 Şubat 2020 tarihleri arasında Jandarma resmi sayfasından yapılacak.
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