Jandarmaya 3550 astsubay alınacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na en az önlisans mezunlarından 9 farklı branşta sözleşmeli kadın-erkek 3550 astsubay alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı, alımlarda ayırca şehit veya vazife malülü eş ve çocukları için de kontenjan ayrıldığını bildirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na en az önlisans mezunlarından 9 farklı branşta sözleşmeli kadın-erkek 3550 astsubay alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı, alımlarda ayırca şehit veya vazife malülü eş ve çocukları için de kontenjan ayrıldığını bildirdi. Ön başvurular 4 Şubat ile 21 Şubat 2020 tarihleri arasında Jandarma resmi sayfasından yapılacak.