Kanal İstanbul’la ilgili her soruya sitede cevap

İLETİŞİM Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detaylarla tüm soruların yanıtlarını içeren "kanalistanbul.gov.tr" adlı internet sitesini yayına açtı. Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen sorulara sitede ayrıntılı cevaplar verildi.

İLETİŞİM Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detaylarla tüm soruların yanıtlarını içeren "kanalistanbul.gov.tr" adlı internet sitesini yayına açtı. Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen sorulara sitede ayrıntılı cevaplar verildi. "kanalistanbul. gov.tr"deki konu başlıkları şunlar: * Kanal İstanbul, boğazdan 13 kat daha güvenli * Karaya oturma senaryoları açısından boğazdan 2 kat daha güvenli * Kanal 12 saat kuzey, 12 saat güney yönlü işleyecek * Kanal İstanbul olası en büyük depreme göre tasarlandı. * Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlanırken, maliyeti 75 milyar lira olarak öngörüldü. * İnşaat ve sonrasında toplam 20 bin kişiye istihdam sağlanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK