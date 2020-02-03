Konut satışlarında sıçrama yaşanacak

İZMİR Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, gayrimenkul sektöründe durağan geçen bir dönemin geride bırakıldığına dikkat çekerek, "Fiyatlar iki yıl öncesine göre yüzde 25-30 düşük. Gayrimenkule para yatırmanın tam zamanı" dedi.

İZMİR Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, gayrimenkul sektöründe durağan geçen bir dönemin geride bırakıldığına dikkat çekerek, "Fiyatlar iki yıl öncesine göre yüzde 25-30 düşük. Gayrimenkule para yatırmanın tam zamanı" dedi. İzmir'in gelişen bir il olduğuna vurgu yapan Güleroğlu, "Bornova ve Buca, konut alışverişinin en çok yapıldığı yerler. Hastane ve üniversitelerin bulunduğu bu ilçelerde öğrenciler 1+1 evde oturuyorlar" dedi. Özellikle Alsancak, Urla, Çeşme ve Alaçatı'da konut sektörünün belli bir doyuma ulaştığını anlatan Güleroğlu, İstanbul ve Ankara'dan gelen yatırımcıların yatırımlarını tamamladığını vurguladı. GÜLEROĞLU şunları söyledi: "İki yıl önce dövizin bu kadar artmadığı dönemde Buca'da 1+1 konut 170- 180 bine satılıyordu. Rakamlar 130'a indi, ama yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyor. Çünkü talep yükselişe geçti. Genel anlamda gayrimenkul şu an ucuz. Konut kredi faiz oranları biraz daha geriler, mevduat faizlerine fren gelirse gayrimenkul sektörünün önü açık. 2020'de de ikinci 6 aylık dilimde bunu bekliyoruz."