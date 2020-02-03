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Son dakika: Ocak ayı rakamları açıklandı

Son dakika: Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

03.02.2020, 11:04 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020,11:29

 Başkanı , "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık." dedi. Gülle ayrıca, "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti." şeklinde konuştu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Hatay'da "Ocak 2020 İhracat Rakamları Basın Açıklaması" toplantısında konuştu.

Gülle, "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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