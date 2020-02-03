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’nin ilk bitki fabrikası ’da

Türkiye’nin ilk bitki fabrikası Antalya’da
Giriş Tarihi: 3.2.2020

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu () verilerine göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2019 sonunda 225 bin 440'a yükseldi.

ANTALYA OSB'de bir fabrikada topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanılarak üretim yapılmaya başlandı. Cantek Gorup bünyesinde Türkiye'nin ilk bitki fabrikası 'Farminova' adıyla faaliyete başladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, fabrikada ilk etapta marul, roka, tere, ıspanak, kekik, fesleğen gibi yeşil yapraklı bitkilerin üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.
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