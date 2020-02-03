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’den çıkarması

TürkTraktör’den Agroexpo çıkarması
Giriş Tarihi: 3.2.2020
TÜRKTRAKTÖR Genel Müdürü Aykut Özüner, fuarları çiftçilerle bir araya gelebilmek için önemli fırsat olarak gördüklerini belirterek, "İzmir'de düzenlenecek Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılacağız. Toplamda 2 bin 475 metrekarelik stant alanımızda ziyaretçilerimizle buluşacağız." dedi. Özüner, 6-9 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek etkinlikte ekipman yelpazelerinde yer alan ürünleri sergileyeceklerini aktardı. Geçen yıl piyasaya giren her 2 traktörden birinin TürkTraktör tarafından satıldığına dikkati çeken Özüner, bu yıl da pazarda lider pozisyonunu korumayı ve yurt dışı satışlarında da yakalanan ivmeyi artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

5 YIL VADE İMKANI
Özüner, "Farklı ihtiyaçlara yönelik tüm finansal çözümleri tek bir çatı altında sunan TürkTraktör Finans üzerinden kullanılabilecek kredi miktarları için çiftçilerimizin yararlanabileceği, kredi tutarlarına göre geçerli olacak çok cazip güncel faiz oranlarımız mevcut. Tüm serilerde geçerli, 5 yıl vade imkanı sağlayan TürkTraktör Finans ile çiftçilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.
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