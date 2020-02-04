2. el otoda kapora tokatçılığına dikkat

Özellikle ikinci el araç alım satımıyla ilgili son dönemde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık yöntemlerinden "kapora tokatçılığı" ile vatandaşlar mağdur ediliyor.

Uzmanlar, özellikle ikinci el araç alım satımıyla ilgili son dönemde sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinden "kapora tokatçılığı"na karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İnternet siteleri ve cep telefonu uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemiyle vatandaşların mağdur edildiği bildirildi. Dolandırıcılar, ilandaki araç için bir miktar kapora aldıktan sonra telefonlarını kapatıyor. Sitelere sahte ilanları düşük fiyatlarla ekleyen kapora tokatçıları, çoğunlukla başka araçlara ait fotoğrafları ve bilgileri kullanıyor. Dolandırıcılar, ilandaki araçları piyasanın çok altında fiyatla satışa çıkarıyor. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, tüketicilerin 2. el araç satışlarında da yetki belgesine ihtiyaç olduğu konusuna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.