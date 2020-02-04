Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 4 Şubat Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadra? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalarak 303,90 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 4 Şubat Salı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 302,47 TL
SATIŞ: 302,53 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 485,13 TL
SATIŞ: 496,11 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 967,23 TL
SATIŞ: 992,21 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ 1.940,52 TL
SATIŞ: 1.978,36 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.009,00 TL
SATIŞ: 2.040,00 TL
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