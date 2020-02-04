“En Başarılı Ekip ödülü” Denizli’ye

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olarak gösterilen 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMİTT) katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD), En Başarılı Ekip Çalışması ödülüne layık görüldü. Beyaz cennet Pamukkale'den Denizli Kayak Merkezi'ne şehrin tüm değerlerinin dünyaya tanıtıldığı fuarda Denizli rüzgarı esti. EMITT'de Denizli standı yoğun ilgi çekerken, yeni sezon için de bağlantılar yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, "Denizlimizin çok daha fazla tanıtılması amacıyla yapılan projeler bu yıl arka arkaya gelecektir" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP