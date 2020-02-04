Erkunt, Ege’de sezonu açıyor

06 - 09 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek İzmir Agroexpo Euresia Fuarı'nda yeni modellerini sergileyecek olan Erkunt Traktör, 2020 yılı sezonuna Egeli çiftçilerle birlikte merhaba diyecek. Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, Egeli çiftçiler tarafından beğenilen Kısmet 58E ve Meyveci traktörleriyle fuarda ilgi göreceklerini söyledi. Saylan, "Çiftçilerimizin beklentileri çerçevesinde bugün 150 ayrı tipten oluşan ürün yelpazemizle, tam kapasite hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Meyveci ve yeni Kısmet Ailesi, bölge çiftçisinin talepleri doğrultusunda tasarlandı ve bugün baktığımızda, bu traktörlerimiz Egeli çiftçilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında geliyor. Ürün gamına yeni dahil olan tarım ekipmanlarımız ve diğer tüm ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almaları için tüm çiftçilerimizi İzmir'e davet ediyoruz" dedi.