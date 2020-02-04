Gelir adaletsizliği için sosyal reçete

Türkiye gelir adaletsizliğini en hızlı düzelten, mutlak yoksulluğu da en fazla azaltan ülke oldu. İzlenen sosyal politikalar meyvesini verirken, düşük gelire sahip kesimin kazancı son 10 yılda yüzde 30 arttı.

Hükümetin yoksullukla mücadele kapsamında yürüttüğü sosyal politikalar meyvesini verdi. Türkiye gelir adaletsizliğini en hızlı düzelten, mutlak yoksulluğu da en fazla azaltan ülke oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlardaki artışın yoksulluğun arttığı şeklinde yorumlanmasının yanlış olduğunu belirterek, "Yoksulluk sınırı, günde 4.3 doların altında yaşayan nüfusumuz yüzde 30'ken şu anda yüzde 1.58'lerin de altına düştü. Geçen yıl sosyal yardımlar 55 milyar liraya ulaştı. Sosyal devlet olmanın ötesinde ultra sosyal devletiz" dedi.



GELİRDEKİ PAYI ARTTI

Türkiye'de, ücretlilerin milli gelir içindeki payı artarken, insani yardımların milli gelire oranında da Türkiye birinci oldu. Düşük gelire sahip kesimin kazancı son 10 yılda yaklaşık yüzde 30 arttı. En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 0.2 puan artarak yüzde 47.6'ya yükseldi. Türkiye'de gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara olurken, bu dönemde gelir dağılımında en hızlı iyileşme Ortadoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre 3 bölgenin gelir dağılımında iyileşme oldu. Bakan Selçuk, 2002'de sayıları 4 olan sosyal yardım programlarının 43'e ulaştığını anımsatarak, "Amerika'da mesela nüfusun 7'de 1'i gıda bankalarına gidiyor, bizde böyle bir rakam yok. Bizde evsiz durumu yok. Sosyal yardım ve koruma perspektifimiz çok daha geniş durumda. Sosyal yardımlarla daha fazla kitleye ulaşıyoruz" diye konuştu.



EN FAZLA AZALTAN ÜLKEYİZ

Bakan Selçuk, Dünya Bankası raporlarına göre Türkiye'nin mutlak yoksulluğu en fazla azaltan ülke durumunda olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl gerçekleşen sosyal yardım tutarı 55 milyar lira. Bu konuda eleştiriler oluyor, yoksulluğun arttığı söyleniyor. Bu yanlış, düz mantıkla rakam artıyorsa demek ki yoksulluk artıyor diye çıkarımlar yapılıyor, ama aslında öyle değil. Türkiye yüksek insanı gelişmişlik seviyesine çıktı. Bunu asgari ücret tartışmalarında da gözlemledik" dedi.



ASGARİ ÜCRETTE DE YÜKSELİYOR

Türkiye'nin asgari ücret kıyaslamasında da her sene bir etap daha yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "Bu yıl 10'uncu sıraya gelmiş durumda. Tabi ki biz isteriz ki daha yüksek seviyelere çıkılabilsin, ama kıyasın önemi bu dünya seviyesinde nerede olduğumuzu, global çerçevede nerede olduğumuzu bilmek açısından önemli. Asgari ücret esasında işverenin vereceği minimum ücret dolayısıyla, biz o ücretin altında çalışmasını kabul etmiyoruz diyoruz" dedi.



■ HAZAL ATEŞ