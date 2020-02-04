İranlıların konutta İzmir’e ilgisi artıyor

Türkiye’den konut alımında 2 yılda 7 kat artışla 2. sırada yer alan İranlılar, son dönemde İzmir’e yöneldi. Sektör yatırımcıları, gelen talebi karşılamak için çalışma başlattı.

Türkiye'ye gelen turist sayısında 2 milyonu aşarak ilk 5'te, konut alımında 2 yılda 7 kat artışla 2. sırada yer alan İranlılar, geçen yıl Türkiye'de 970 şirket açarak yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısında da 1. sıraya yerleşti. Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serpil Kahraman, turizmden konut alımına kadar İranlıların Türkiye'ye olan ilgisinin, her yıl artarak devam ettiğini söyledi. Dr. Kahraman, "Son yıllarda yabancı sermaye çekmek amacıyla bir dizi politika uygulayan Türkiye, çevresindeki birçok ülkeden yatırımcı çekiyor" dedi. İran'ın üst gelir grupları ile iş adamları ve öğretim üyelerinin İzmir'den konut aldığı belirtildi. İzmirli gayrimenkul sektörü uzmanları, bu ilginin önümüzdeki dönemde daha da artacağını vurguladı.



İZKA BAŞKANI AZAT YEŞİL: YOĞUN TALEP VAR

İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, konu ile ilgili olarak Yeni Asır'a yaptığı değerlendirmede, "İran vatandaşlarının Türkiye ve İzmir'de konut talebi arttı. Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Tebriz gibi bölgelerden İzmir'e yoğun talep var. Biz de bu talebin artması için İranlı müşterilerimize özel ilgi gösteriyoruz" dedi.



YATIRIMCI İSMAİL HAKKI GÜL: KENTE AKIN OLACAK

İzmir Bornova'daki Profesörler Sitesi'nde yer alan ve çok özel butik bir proje olan "Gül Suites"in yatırımcısı tanınmış iş adamı İsmail Hakkı Gül, Yeni Asır'a, İranlılardan konut alımında önemli bir talep geldiğini söyledi. Gül, "Konut alanların vatandaşlık talepleri oluyor. Resmi işlemlerini hallediyoruz. Son olarak dün de bir kaç alıcıyla bir araya geldik. 16 Mart'tan sonra İran'da nevruz başlayacak. İzmir o tarihten sonra İranlıların akınına uğrayacaktır" dedi.



Satışını yaptıkları konutların aylık 1400 dolardan kiraya verilebildiğini ifade eden yatırımcı Gül sözlerini şöyle sürdürdü: "Konut alımı için gelenler genellikle İran'ın üst gelir grubundan kişiler. Aralarında iş adamları, profesörler, sanayiciler, doktorlar var. Çoğu Tahran'dan bir kısmı da Tebriz'den. Talep giderek yükseliyor. Ağırlıklı olarak İranlılara hitap edecek büyük bir proje için yer arayışlarımız sürüyor. Yeni bir yatırım için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

