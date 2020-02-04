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Konutlarda kira artışı % 14.52’yi geçemeyecek

Konutlarda kira artışı % 14.52’yi geçemeyecek
Giriş Tarihi: 4.2.2020
2020 yılı Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından kiracıların merakla beklediği zam oranları belli oldu. Ocak ayında kira artış oranlarını belirleyen TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 14,52 oldu. Son açıklanan verilere göre kira zam ayı Şubat olanlar için uygulanacak oran bu rakamı geçemeyecek. Şubat ayında zam yapılacak bin TL'lik kirada rakam bin 145 TL'ye, bin 250 TL'de bin 431 TL'ye yükselecek.
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