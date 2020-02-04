Ocak enflasyonu yüzde 1.35 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi. TÜFE, Ocakta geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 1,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi. Yİ-ÜFE, Ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi. Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 2,23 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti.



KAZAK FİYATI DÜŞTÜ

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü istatistiklerine göre Ocak ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,42'lik artışla patlıcan oldu. Geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında erkek kazağı geldi. İzmir'de TÜFE'de Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,31 artış gerçekleşti.