Yarıyıl tatilinde sevindiren bilanço

Yarıyıl tatilinde kayak ve termal tesislerinin yüzde 100 doluluklara ulaşması turizm sektörünü mutlu etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, bu yıl ilk defa uygulanan ara tatillerin Türk turizmine katkı sağladığını söyledi. Turizmciler olarak ara tatil sonrası sömestir için hazırlandıklarını vurgulayan Gencer, "Kayak merkezleri ve termal oteller yüzde 100 doluluklara ulaştı. Yarıyıl tatili turizmci açısından güzel geçti. Son yıllarda popüler olan Doğu Ekspresi'nde de boş yer yoktu." diye konuştu. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu ise, yurt içinde Kıbrıs dahil 2 milyona yakın kişinin yurt dışında ise 150 bin civarında kişinin turlara kayıt yaptığını ifade etti.