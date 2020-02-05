80 bin üstün nitelikli damızlık üretildi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında bugüne kadar işletmelerin kendi ihtiyaçları için 80 bin üstün nitelikli damızlık koç ve teke ürettiğini bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında bugüne kadar işletmelerin kendi ihtiyaçları için 80 bin üstün nitelikli damızlık koç ve teke ürettiğini bildirdi. Projenin 2005 yılında başladığını ve bugün itibarıyla 56 ilde 171 alt proje ile devam ettiğini belirten Pakdemirli, 21 koyun, 6 keçi ırkında, 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvanda uygulandığını kaydetti. Pakdemirli, yetiştiricilere bugüne kadar toplam 421 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını ifade etti.