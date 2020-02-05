AGROEXPO sektörün öncülerini buluşturacak

15’inci kez İzmir’de kapılarını açacak olan Türkiye’nin en büyük tarım fuarına 75 ülkeden 950 tarım ve hayvancılık firmasının katılması bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise dört büyük tarım fuarından biri olan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO, 15'inci kez İzmir'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. 6 Şubat'ta başlayacak olan fuarda 75 ülkeden 950 tarım ve hayvancılık firmasının katılması bekleniyor.



360 BİN ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR

Orion Fuarcılık tarafından 6-9 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO'da Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen tarım ve hayvancılık firma temsilcileri



ONUR KONUĞU 3 ÜLKE

Fuarda yaklaşık 2 bin iş insanı arasında gerçekleştirilecek ikili görüşmeler ile 700 milyon dolarlık bir iş hacmi yaratılacağı bekleniyor. Fuarın açılışında, onur konuğu olarak Özbekistan, Sırbistan ve Fas'tan bakan ve bakanlık temsilcileri ağırlanacak. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun etkin rol alacağı fuarda, Türkiye'nin en kapsamlı canlı hayvan sergisi kurulacak.







